ما سبب تأجيل الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟

بينما يترقب أهالي الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، ومعهم سكان القطاع المنكوب بدء تنفيذ الهدنة، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن لا وقف لإطلاق النار، ولا حتى إطلاق سراح المحتجزين قبل يوم الجمعة ..

جاء ذلك على لسان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قبل ساعات من الموعد المقرر يوم الخميس.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يرتبط التأخير ليوم على الأقل بقائمة الأسماء التي قدمتها حركة حماس للمسؤولين الإسرائيليين.. إذ قال مسؤول أمريكي في البيت الأبيض إنه في حين قدَّمت الحركة الأسماء والجنس والجنسية لمعظم الأفراد، كان هناك نقص في المعلومات عن بعض الرهائن الخمسين؛ ما أدى إلى تعقيد وتأخير إطلاق سراحهم.

كما أوضح أن الأطراف المشاركة في صفقة إطلاق سراح الأسرى تعمل على وضع "التفاصيل اللوجستية النهائية" لليوم الأول من تنفيذ الاتفاقية، وفقًا للصحيفة الأمريكية.

أما الخارجية القطرية، فقالت في بيان، إن المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي ..

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مسؤول سياسي مطلع على التفاصيل قوله: "لا يبدو في هذه المرحلة أن الصعوبات ستؤدي إلى انفجار المحادثات، بل فقط إلى تأخير التنفيذ .