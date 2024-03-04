عباس يزور أنقرة لبحث جهود إيصال المساعدات إلى غزة

قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال محادثات هذا الأسبوع في أنقرة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال منتدى دبلوماسي في تركيا مطلع الأسبوع، إن عباس سيزور أنقرة غدا الثلاثاء ويجتمع مع أردوغان.