عباس يزور أنقرة لبحث جهود إيصال المساعدات إلى غزة
قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال محادثات هذا الأسبوع في أنقرة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال منتدى دبلوماسي في تركيا مطلع الأسبوع، إن عباس سيزور أنقرة غدا الثلاثاء ويجتمع مع أردوغان.
ودعت تركيا، التي انتقدت إسرائيل بشدة بسبب عملياتها العسكرية في غزة، ودعمت إجراءات محاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، مرارا إلى وقف إطلاق النار. لكن ليس لأنقرة مشاركة مباشرة في محادثات الهدنة.
وقال المصدر الدبلوماسي، إن أردوغان وعباس سيبحثان أحدث التطورات في غزة، وكذلك الوضع في الضفة الغربية.
وأضاف: "تقدم تركيا مساعدات إنسانية على نطاق واسع إلى غزة بالتنسيق مع مصر منذ بداية الهجمات الإسرائيلية... وفي هذا السياق، سيتم أيضا مناقشة عمليات المساعدات الإنسانية خلال الاجتماعات مع الرئيس عباس".