حماس تعلن مقتل عدد من الرهائن خلال عملية النصيرات

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مقتل عدد من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، أثناء العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي نشرته عبر منصة "تليغرام"، إن الجيش الإسرائيلي "تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في الوقت نفسه قتل بعضهم أثناء العملية".

واعتبرت أن ما نفذه الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة هو "جريمة حرب مركبة، وأول من تضرر بها أسراه"، مضيفة أن العملية "ستشكل خطرًا كبيرًا على الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم".

جاء ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل استعادة 4 رهائن من قطاع غزة، كانت حركة حماس قد احتجزتهم خلال الهجوم الذي شنته في السابع من أكتوبر 2023.