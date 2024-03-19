البيت الأبيض يؤكد مقتل "رجل الظل" في حماس

أكد البيت الأبيض الأمريكي مقتل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس (بعد قائدها العام محمد الضيف)، مروان عيسى الذي يلقب بـ "رجل الظل" في الحركة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان، إن "الرجل الثالث في حماس (والثاني في جناحها العسكري، كتائب القسام) قُتل في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي".