البيت الأبيض يؤكد مقتل "رجل الظل" في حماس
أكد البيت الأبيض الأمريكي مقتل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس (بعد قائدها العام محمد الضيف)، مروان عيسى الذي يلقب بـ "رجل الظل" في الحركة.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان، إن "الرجل الثالث في حماس (والثاني في جناحها العسكري، كتائب القسام) قُتل في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي".
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها ساليفان حول فحوى مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأضاف ساليفان أن إسرائيل قضت على عدد كبير من أفراد حماس، وجناحها العسكري، وقال إن بقية قادتها الكبار "يختبئون، على الأرجح، في عمق شبكة أنفاق حماس".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت قبل يومين أن عيسى قُتل جراء غارة استهدفته الأسبوع الماضي في مخيم النصيرات، ونقلت الهيئة عن مصادر فلسطينية أن حماس التي تتكتم على مصرعه حتى اللحظة، أكدت ذلك في "محادثات مغلقة".