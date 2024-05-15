إحباط محاولة فرار مسؤول ليبي متهم بتهريب الذهب

اقتحمت "عناصر القوة المشتركة" في مصراتة، أمس الثلاثاء، فرع مكتب النائب العام، لتهريب مسؤول معتقل على خلفية قضية تهريب الذهب.

وقال موقع "الشاهد" الليبي، إنّ عناصر القوة اقتحموا المكتب لتهريب رئيس مركز جمرك مطار مصراتة فتحي مخلوف، المعتقل في قضية تهريب الذهب، في مشهد يدلل على فقدان سيطرة حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها الأمنية على فرض القانون.

ونقل الموقع عن شهود عيان أن "عناصر القوة المشتركة" بقيادة ‎عمر بوغدادة ومساعده ‎أبوالقاسم الصمدي، حاولت اختطاف وكيل النيابة إبراهيم الشركسية، الذي تسلم ملف التحقيقات في فساد الجمارك وتهريب نحو 26 ألف طن من الذهب عبر مطار مصراتة الدولي.

ودفعت الواقعة أهالي مصراتة إلى تنفيذ وقفة أمام مقر النائب العام لدعمه، والتنديد بما فعلته "القوة المشتركة".

يأتي ذلك، بعد أيام من قرار قضائي بحبس مدير عام الجمارك ومسؤولين في مطار مصراتة الدولي، على خلفية محاولة تهريب الذهب.