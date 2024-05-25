اليمن.. الحوثيون يؤجّلون إطلاق سراح 100 سجين من القوات الحكومية

أجّلت ميليشيا الحوثي في اليمن، إطلاق سراح نحو 100 سجين من القوات الحكومية، وفق ما ذكرته رويترز، اليوم السبت.

وكان رئيس "لجنة شؤون الأسرى" التابعة لميليشيا الحوثي عبد القادر المرتضى، قال، أمس الجمعة، إن المليشيا ستطلق سراح 100 أسير من قوات الحكومة، اليوم السبت.

وجاء في بيان أن الخطوة تلك بتوجيهات من زعيم الميليشيا عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهي مبادرة إنسانية من طرف واحد.

وكانت آخر مرة أفرج فيها الحوثيون عن أسرى، في أبريل/ نيسان 2023، عندما جرت مبادلة 250 مقاتلاً حوثيًا مقابل 70 فردًا من قوات الحكومة اليمنية.