6 أشهر على غياب المنقوش.. كيف تُدار وزارة الخارجية الليبية؟

مضى ما يقارب 6 أشهر على تنحية وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش من منصبها، دون أن يتم ملء الفراغ الحاصل في الشق الدبلوماسي، ما أثار تساؤلات حول الطريقة التي تدار بها هذه الحقيبة السيادية طيلة هذه الفترة.

واستقرّت حكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس على قرار ترك حقيبة الخارجية "دون رأس"، منذ عزل ممثلتها السابقة نجلاء المنقوش من منصبها في شهر آب/أغسطس الماضي، على خلفية لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، الأمر الذي أحدث احتجاجات واسعة لم تهدأ إلا بتنحيتها.

وبسبب وجود حكومتين في ليبيا، الأولى في العاصمة طرابلس، تم تكليف المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور حاليا بتمثيل بلاده خلال المحافل الدولية واللقاءات الخارجية.