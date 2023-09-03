النائب العام الليبي يشكل لجنة للتحقيق حول لقاء المنقوش مع كوهين
أعلن النائب العام الليبي، يوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات لقاء نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، قبل أسبوعين في إيطاليا.
ووفق الحساب الرسمي لمكتب النائب العام الليبي على "فيسبوك"، فإنه أصدر "قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها، مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية (بسبب هذا اللقاء) من واقع تقارير جهاز المخابرات".
وقرر كذلك "تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة ".
وأثار لقاء المنقوش بكوهين، ردود فعل فورية واسعة في ليبيا، وموجة غضب عمت الشارع الليبي في مختلف مناطق البلاد، ما دفع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى إقالة الوزيرة وإحالتها للتحقيق.
وكان مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن في 26 أغسطس/ آب الفائت، أنه التقى بنظيرته الليبية في إيطاليا بوقت سابق من أغسطس.
ووجهت الإدارة الأمريكية، انتقادًا شديدًا لإسرائيل على خلفية كشفها اللقاء السري، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى قتل الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين طرابلس وتل أبيب.
وانتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، وزير خارجيته لكشفه عن فحوى اللقاء.