النائب العام الليبي يشكل لجنة للتحقيق حول لقاء المنقوش مع كوهين

أعلن النائب العام الليبي، يوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات لقاء نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، قبل أسبوعين في إيطاليا.

ووفق الحساب الرسمي لمكتب النائب العام الليبي على "فيسبوك"، فإنه أصدر "قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها، مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية (بسبب هذا اللقاء) من واقع تقارير جهاز المخابرات".

وقرر كذلك "تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة ".