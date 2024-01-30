مصر.. حقيقة قتلى في اشتباكات بين الشرطة وتجار ذهب

كشفت الداخلية المصرية تفاصيل ما بثته قنوات تابعة لجماعة الإخوان، حول وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين قوات الشرطة وتجار ذهب أسفر عن وقوع قتلى.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر "فيسبوك": "لا صحة لما تم بثه على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والذي يتضمن الزعم بقيام عدد من رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران مع مجموعة من تجار الذهب بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي ووفاة ضابط شرطة".

وأضافت أن ذلك يأتي "ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية التابعة لها لنشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".