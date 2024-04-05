مدير الاستخبارات الأمريكية يزور القاهرة لبحث هدنة غزة

يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، نهاية الأسبوع، إلى القاهرة، في جولة جديدة من مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى في غزة، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي، الجمعة.

وقال الموقع إنه من المتوقع أن يسافر بيرنز إلى العاصمة المصرية، نهاية هذا الأسبوع، للقاء نظيريه المصري عباس كامل، والإسرائيلي ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في محاولة للتوصل إلى إنفراج في المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد أن حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية أمس، على "تمكين مفاوضيه من إبرام اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى وطنهم" وفق تعبيره.

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن رسالة بايدن إلى نتنياهو تشير إلى أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن نتنياهو لا يبذل كل ما في وسعه للتوصل إلى صفقة الرهائن، وأنه يحتاج إلى إظهار المزيد من المرونة.