لماذا لم يحتج عرب 48 على التعديلات القضائية في إسرائيل؟

كما يعتبر عرب 48 في إسرائيل، الخلاف حول التعديلات القضائية، خلافا يهوديا داخليا "لا جمل لهم فيه ولا ناقة"، ففي بداية الأمر كان هناك تيار لدى العرب يدعو إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، مثل رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، الذي شارك في التظاهرات، كما حضر رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة التظاهرات في بداية الأمر، ولكنه عزف عنها فيما بعد.

ويعارض منظمو الاحتجاجات رفع الأعلام الفلسطينية في التظاهرات، لإثارته غضب شرائح واسعة من المجتمع اليهودي.

ويقول العديد من العرب إن المحكمة الإسرائيلية العليا لم تجدهم نفعا في الماضي، وإنها أيدت في معظم الحالات الموقف الحكومي، وعليه فلا جدوى في التوجه إليها، كما أنهم يرون أن النظام في إسرائيل ليس ديمقراطيا بالأساس بالنسبة لهم، فلا فرق بين النظام الحالي والنظام المعدل.

ضمان نجاح المظاهرات

وتقول المختصة في شؤون المجتمع العربي داخل إسرائيل، الدكتورة ردينة فريج، إن المجتمع العربي يدرك جيدا وبشكل كبير القوانين العنصرية الإسرائيلية تجاهه، ويرى في التعديلات القضائية الجديدة التي تروج لها حكومة بنيامين نتنياهو، بأنها سوف تزيد من العنصرية الموجودة أصلا تجاهه، وتسلب الطابع الديمقراطي لإسرائيل.

وأضافت أن خطة "إضعاف القضاء" قللت من نسبة الاستثمار في إسرائيل، وخفضت من نسبة المؤشر الاقتصادي الآمن بل ثبتته دون ارتفاع.

وأشارت إلى أن عدم مشاركة عرب 48 في المظاهرات ضد التعديلات القضائية، يضمن نجاحها بعدم تحول الحكم في إسرائيل إلى حكم ديكتاتوري، لأن عرب 48 إذا ما خرجوا بالمظاهرات، فإن الإسرائيليين سوف يفهمون وجود تهديد عربي ضدهم، وهذا يعني أن التغيير سوف يصب لصالح العرب، والعرب يريدون أن يأتي التغيير من اليهود أنفسهم، لذلك نجحت المظاهرات الأسبوعية وازدادت حدتها، مؤكدة أن عرب 48 غير معنيين بتعديل القوانين الإسرائيلية، لأن جميعها عنصرية ضدهم، إلا أنها أشارت إلى أنهم يدعمونها من خلف الكواليس.

واعتبرت الدكتورة ردينة فريج، أن عرب 48 هم من يوحدون المجتمع الإسرائيلي، مستشهدة بقانون "كامينتس" الذي أقره القضاء الإسرائيلي عام 2017، وينص على منع البناء وهدم المباني السكنية المخالفة في الأراضي الفلسطينية عام 48.