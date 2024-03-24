يشمل الإفراج عن 7355 نزيلا.. الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون العفو العام

قال وزير العدل الأردني الدكتور أحمد الزيادات، إن الحكومة أعدت مشروع قانون العفو العام، حيثُ سيتم بموجبه الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ويوم الأربعاء الماضي، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حكومة بلاده، إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، وذلك "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك الأردني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش".