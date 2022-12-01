الجيش الإسرائيلي يغتال فلسطينيين في جنين أحدهما قيادي بـ"سرايا القدس"
اغتال الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، مسلحين اثنين، أحدهما قيادي بارز في "سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وآخر ضمن "كتائب شهداء الأقصى" بعد اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية، واشتباك استمر لأكثر من نصف ساعة.
وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين وقتلت محمد السعدي، القيادي في سرايا القدس، بعد اشتباك مسلح معه.
من جانبها قالت "كتائب شهداء الأقصى" في بيان لها: "نزف شهيدنا المقاتل نعيم الزبيدي، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين فجر اليوم".
وفي وقت سابق، من فجر الخميس، قالت "كتيبة جنين" التي ينشط مسلحوها في المدينة، إن "عناصرها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حي الهدف في مخيم جنين".
وكثف الجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الأخيرة عمليات اقتحامه لمدينتي جنين ونابلس ومناطق أخرى في الضفة الغربية، ضمن ما يقوله إنها نشاطات وقائية لمنع هجمات في إسرائيل.
وأمس الأربعاء، اقتحمت القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي مخيم جنين، وحاصرت منزلا في يعبد جنوب المدينة، وطالبت أحد المسلحين بتسليم نفسه، وتم اعتقاله فيما بعد.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي الخاصة اعتقلت الأسير المحرر عبدالغني حرز الله بعد محاصرة منزله وسط اشتباكات مسلحة مع المجاهدين ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وخلال هذه العملية قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب آخرين، فيما تأتي هذه التطورات، بعد يوم من استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية.