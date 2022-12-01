الجيش الإسرائيلي يغتال فلسطينيين في جنين أحدهما قيادي بـ"سرايا القدس"

اغتال الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، مسلحين اثنين، أحدهما قيادي بارز في "سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وآخر ضمن "كتائب شهداء الأقصى" بعد اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية، واشتباك استمر لأكثر من نصف ساعة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين وقتلت محمد السعدي، القيادي في سرايا القدس، بعد اشتباك مسلح معه.