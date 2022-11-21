استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "مواطنا فلسطينيا استشهد بعد إصابته بجروح حرجة، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن خلال اقتحام جنين، فيما وصلت مستشفيات المدينة (4) إصابات وصفت ما بين متوسطة وطفيفة".

وذكرت مصادر فلسطينية أن "الشهيد يدعى محمود السعدي، وكان الهدف من عملية اقتحام جنين اعتقال مطلوبين لجيش الاحتلال".

وأضافت: "جرى خلال الاقتحام تبادل لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أوقع عدة إصابات".

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي بأعداد كبيرة، منزل أحد المطلوبين، ويدعى راتب البالي، وطالبته بتسليم نفسه.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تمكنت من اعتقال البالي، بعد محاصرة منزله.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عدد من الفلسطينيين في عمليات اقتحام مختلفة نفذها في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد اعتقلت قوات تابعة له في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، (10) مواطنين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بعد عمليات دهم وتفتيش لعدد من البيوت.