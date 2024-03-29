"فتح": لا دور لحماس في الحكومة الفلسطينية الجديدة

وأضاف: "بالرغم من ذلك إلا أن المطلوب من حماس عدم وضع أي عراقيل أمام عمل الحكومة الجديدة في غزة، وتسهيل مهمتها في إعادة إعمار القطاع وتوفير الخدمات الإنسانية لمئات الآلاف من العائلات".

وأشار إلى أنه "يتوجب على حماس تغليب المصالح الفلسطينية على المصالح الحزبية الضيقة، والعمل لدعم الحكومة الفلسطينية، خاصة وأن جميع وزرائها مستقلين وليس لهم أي انتماءات حزبية"، متابعاً: "حماس ليس لديها أي حجة لرفض هذه الحكومة".

ولفت القيادي بفتح، إلى أن "الحوارات المباشرة بين حركته وحماس متوقفة منذ مدة طويلة، وأن الحوارات التي تجري في الوقت الراهن، تتم من خلال بعض الوسطاء"، قائلاً: "فتح منفتحة على الحوار مع جميع الفصائل وليس لديها أي تحفظات أو شروط بهذا الشأن".