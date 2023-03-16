كشف تفاصيل جديدة لعملية قتل الجيش الإسرائيلي متسللا من لبنان
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول الحدث الأمني الذي وقع شمال فلسطين، وأثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.
وقالت قناة i24news العبرية، إن "التقديرات الأمنية، تؤكد أن منفذ عملية مجدو جاء من أحد المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان".
وأكدت القناة، أن منفذ العملية وصل من أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينية في جنوب لبنان، حيث أشار الجهاز الأمني إلى أن تحقيقاته تجري للتأكد من تورط حماس بفرعها اللبناني بالعملية".
ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن "منفذ العملية تسلل من لبنان ونفذ عملية تفجير عبوة في مفترق مجدو، بعد أن تلقى تدريبات مكثفة مكنته من اجتياز الحدود دون أن يلحظه أحد".
وهدد وزير الدفاع يوآف غالانت بالرد على العملية قائلًا: "أيا كان من نفذ الهجوم فإنه سيندم عليه، وسنجد المكان المناسب، والطريق الصحيح، وسنضرب الشخص المسؤول عن الهجوم".
وأوضح غالانت أن "التحقيق في الحادث لا يزال جاريًا، وسنصل إلى تحقيق كامل في التفاصيل"، مشيرًا إلى أن الهجوم معقد، لكن بفضل القدرات الاستخباراتية والعملياتية لقوات الأمن سنعرف من يقف وراءه.
وأضاف: "بفضل العمل المتكامل والحازم والسريع لقوات الأمن، الذي تم تنفيذه بالتعاون الوثيق، تم إغلاق الدائرة بسرعة وتم القضاء على الإرهابي"، مضيفًا: "لقد منعنا هجومًا آخر مع احتمال حدوث أضرار جسيمة".
وفي وقت سابق وصف مسؤول عسكري إسرائيلي التسلل من الحدود اللبنانية وتنفيذ الهجوم على مفترق مجدو، بـ "الخلل الخطير في الجهاز الأمني، لكنه في الوقت نفسه فشل لحزب الله لأن الانفجار لم يؤد إلى نتيجة قاتلة، وتم القضاء على المتسلل بنهاية المطاف".
وأشار المسؤول العسكري إلى أنه لو تمكن منفذ الهجوم من العودة إلى لبنان لاعتبر ذلك إنجازًا عظيمًا لمن أرسله.