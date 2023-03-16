كشف تفاصيل جديدة لعملية قتل الجيش الإسرائيلي متسللا من لبنان

وأكدت القناة، أن منفذ العملية وصل من أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينية في جنوب لبنان، حيث أشار الجهاز الأمني إلى أن تحقيقاته تجري للتأكد من تورط حماس بفرعها اللبناني بالعملية".

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن "منفذ العملية تسلل من لبنان ونفذ عملية تفجير عبوة في مفترق مجدو، بعد أن تلقى تدريبات مكثفة مكنته من اجتياز الحدود دون أن يلحظه أحد".

وهدد وزير الدفاع يوآف غالانت بالرد على العملية قائلًا: "أيا كان من نفذ الهجوم فإنه سيندم عليه، وسنجد المكان المناسب، والطريق الصحيح، وسنضرب الشخص المسؤول عن الهجوم".