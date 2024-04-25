"المواصي".. ملاذ الفلسطينيين الأخير قبل عملية رفح

لا منطقة آمنة

وقال خالد مسلم، النازح من شمالي القطاع، "لا توجد أي منطقة آمنة من القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلا أن منطقة المواصي هي الأقل من ناحية الخطورة، خاصة أن إسرائيل لا تستهدفها إلا نادرًا وبعد إنذار السكان".

وأوضح مسلم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "اضطر منذ بداية الحرب للنزوح إلى أكثر من منقطة بما فيها مدينة رفح جنوبًا، إلا أنه اتفق مع مجموعة من أبناء عائلته على استئجار أرض زراعية بمنطقة المواصي، وبناء خيام لنزوحهم إليها".

وأشار إلى أن "هذا القرار جاء إثر المخاوف من اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح، وبدء عملية عسكرية مباغتة بالمدينة"، لافتًا إلى أن نحو مليون ونصف المليون نازح معرضون للخطر في حال قرّر الجيش الإسرائيلي دخول المدينة.

وأكد مسلم، أن "منطقة المواصي، بالرغم من اكتظاظها بالنازحين، إلا أنها ربما تكون المنطقة الوحيدة التي يمكن للسكان أن ينقذوا أرواح عائلاتهم بها"، قائلاً: "المواصي هي الوجهة الوحيدة لنا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية".

وتابع: "نأمل أن تتوقّف الحرب، وأن نعود إلى منازلنا ومناطقنا السكنية، وبالرغم من مخاوفنا من استهداف خيام النازحين بالمواصي، إلا أنها ستظلّ الأكثر أمانًا من مدينة رفح، التي يسعى الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية واسعة بها".