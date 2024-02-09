صفوف على كثبان الرمال.. مبادرة لتعليم الأطفال النازحين في رفح

وتقول مصطفى، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنها اضطرت بسبب الحرب الإسرائيلية للنزوح لأكثر من منطقة جنوبي القطاع بدءاً من مدينة خانيونس ووصولاً إلى رفح، لافتة إلى أنها برغم معاناتها أطلقت العديد من المبادرات التعليمية.

وأوضحت مصطفى أنها بعد أن انتهت من بناء خيمتها في مواصي رفح بدأت بإطلاق مبادرتها التعليمية، التي تقوم على أساس تخفيف الضغوط النفسية عن النازحين من خلال سرد القصص التعليمية والروايات القصيرة.

وأشارت إلى أن مبادرتها التعليمية تهدف إلى تنشيط عقول الأطفال وإبعادهم عن أجواء الحرب والضغوط النفسية التي يعيشونها بسبب النزوح، مبينة أنها تسعى لمنع ضياع أوقات الأطفال دون تعلم أو أي استفادة فكرية.

وتابعت: "ثمة أمور تحدث من حولي تجعلني أعيد النظر في محاولاتي البسيطة من أجل هؤلاء الأطفال في كل مكان أنزح إليه بين حين وآخر، أحاول رسم البسمة على وجوههم التي هي مفتاح التفاؤل والحياة والأمل".