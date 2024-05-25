"قسد" تسلم بريطانيا امرأة و3 أطفال من عائلات داعش

سلمت قوات "سوريا الديمقراطية" امرأة وثلاثة أطفال من مراكز احتجاز عائلات مقاتلي تنظيم داعش إلى وفد بريطاني برئاسة آن سنو، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا.

وقالت القوات، عبر موقعها الإلكتروني، إن "الأربعة كانوا في مخيم الروج"، وهو واحد من مخيمين تحتجز فيهما عائلات داعش، إلى جانب مخيم الهول.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن "مسؤولين بريطانيين سهّلوا إعادة رعايا بريطانيين من سوريا إلى المملكة المتحدة"، موضحة أن "العملية تتماشى مع سياسة قائمة منذ زمن وتنص على النظر في جميع طلبات تلقي مساعدة من القنصلية البريطانية في سوريا على أساس النظر في كل حالة على حدة، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بما في ذلك الأمن القومي".

وتعود آخر عملية تسليم لمواطنين أجانب إلى بلدهم من مراكز احتجاز عائلات مقاتلي تنظيم داعش شمال شرق سوريا إلى 7 مايو، حين أعلنت الولايات المتحدة أنها أعادت 11 أمريكيا، بينهم خمسة قاصرين.

وجاء في تقرير نشرته منظمة "العفو الدولية" أن "المحتجزين من عائلات مقاتلي داعشي واجهوا انتهاكات ممنهجة، ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية شمال شرق سوريا"، معددة أن من بينها "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة والصعق بصدمات كهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي".