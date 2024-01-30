مستشار أمريكي سابق لـ"إرم نيوز": بايدن دمر تحالفات أمريكا في الشرق الأوسط

قال المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، إن الرئيس جو بايدن، دمر التحالفات في منطقة الشرق الأوسط، وأبعد شركاء الولايات المتحدة، وذلك خلال حديث له عن خيارات واشنطن، بعد مقتل 3 من جنودها بضربة لميليشيات إيرانية على الحدود الأردنية السورية، أمس الإثنين.

وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، أضاف الغبرا وهو عضو الحزب الجمهوري أن "دونالد ترامب كان يؤسس لتشكيل تحالف ضد التوسع الإيراني، لكن بايدن دمره وأبعد الشركاء في المنطقة، إضافة لانشغال إسرائيل في حربها بغزة إضافة للاشتباكات على الحدود مع ميليشيا حزب الله اللبناني"، وهو أمر يجعل الرد الأمريكي معقدا رغم القوة العسكرية الكبيرة للولايات المتحدة.

وتابع: "عمليا، اليوم لا يوجد حلفاء تستطيع أمريكا أن تعتمد عليهم لشن ضربة موجعة لإيران قد تنهي ما يحصل".

وحول الموقف الأمريكي من الهجوم، قال: "كنا نأمل برد أكثر صرامة.. واشنطن لا تزال تتمسك بحل المشكلة دون توسيعها".