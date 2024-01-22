أزمة البرلمان العراقي تتواصل.. ولا حلول بالأفق

تتواصل في العراق، للشهر الثاني على التوالي، أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفا لمحمد الحلبوسي، لكن المنصب الذي جرت العادة أن يكون من نصيب القوى العربية السنية، يشهد صراعًا وانقسامات بين الأحزاب، ولا حلول قريبة، وفقا لبرلمانيين.

وأخفق البرلمان، يوم السبت الماضي للمرة الثالثة، في اختيار خلف للحلبوسي، الذي أقيل بقرار قضائي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ بعد إدانته بجريمة تزوير محاضر رسمية تتعلق بخطاب استقالة أحد النواب.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق كريم عليوي، لـ"إرم نيوز"، إن "الخلافات ما زالت قائمة لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وكل الحوارات والمفاوضات لم تأتِ بأي نتيجة حتى الساعة والصراعات والانقسامات ما زالت هي من تتصدر المشهد".

وبين عليوي أن "الأطراف السياسية السنية ما زالت متمسكة بمرشحيها، وهناك صراع سياسي محتدم ما بين كل الأطراف، وهذا الصراع دفع حتى الأطراف السياسية الأخرى إلى الانقسام حول المرشحين".