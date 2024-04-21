الجيش السوداني يعتقل 3 من قيادات حزب الأمة

وقال حزب الأمة في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن قوة من الاستخبارات العسكرية بمدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، اعتقلت يوم الخميس كلا من "الصادق آدم رحمة، ويونس محمد يونس، وعوض الصادق كباشي"، كما أنها ما زالت تعتقل لأكثر من ثلاثة أشهر القيادي بالحزب الهادي حسين طيب الأسماء.

وأكد الحزب رفضه حملات الاعتقال، محملًا عناصر النظام القديم مسؤولية الاعتقالات العشوائية، موضحًا أن الاعتقالات سياسية وتتم عشوائياً ولا تستند على أسس صحيحة حيث لم توجه للمعتقلين أي تهم.

وذكر البيان، أن كوادر حزب الأمة وكيان الأنصار هم الأكثر انضباطاً وطنياً والأكثر التزاما بخط الحزب الرافض للحرب ولم يمارسوا نشاطاً يجرمهم.

وأشار إلى "أن موقفه المعلن والمنسجم مع موقف كافة أبناء الولاية هو وقف الحرب ونصرة القوات المسلحة المهنية وهذا مالا نقبل فيه مزايدة من قبل فلول النظام السابق التي تسعى لإثارة الفتن ودق إسفين بين الجيش والمكونات الوطنية الأصيلة".