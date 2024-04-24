الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر لواءين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سحب اثنين من ألويته من الحدود الشمالية استعدادًا لتنفيذ "مهام" في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "حشد الجيش الإسرائيلي لواءين من قوات الاحتياط لمواصلة مهمة الدفاع والهجوم في قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99".

وأضاف: "اللواءان اللذان عملا حتى الآن على الحدود الشمالية أجريا الاستعدادات على مدار الأسابيع الأخيرة لمهمتهما في قطاع غزة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الحديث يدور عن رفع مستوى جاهزية اللواء 2 التابع للفرقة 146 واللواء 679 التابع للفرقة 210.