الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر لواءين في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سحب اثنين من ألويته من الحدود الشمالية استعدادًا لتنفيذ "مهام" في قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان: "حشد الجيش الإسرائيلي لواءين من قوات الاحتياط لمواصلة مهمة الدفاع والهجوم في قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99".
وأضاف: "اللواءان اللذان عملا حتى الآن على الحدود الشمالية أجريا الاستعدادات على مدار الأسابيع الأخيرة لمهمتهما في قطاع غزة".
وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الحديث يدور عن رفع مستوى جاهزية اللواء 2 التابع للفرقة 146 واللواء 679 التابع للفرقة 210.
وقال إن اللواءين المذكورين "وكجزء من الاستعدادات للنشاط في القطاع، رفعا مستوى جاهزيتهما من خلال القيام بسلسلة تدريبات على الجبهتين الشمالية والجنوبية".
وتابع: "تمرن المقاتلون على أساليب القتال وراجعوا خلاصة الاستنتاجات والعبر الناجمة عن القتال والمناورة في قطاع غزة حتى الآن".
ولم يذكر الجيش الإسرائيلي السبب وراء سحب اللواءين من الشمال إلى غزة، لكن هيئة البث الإسرائيلية، قالت مساء الثلاثاء، إن الجيش يستعد لاجتياح رفح جنوبي القطاع "قريبًا جدًا"، في عملية "تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان"، وبموافقة أمريكية.
وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.