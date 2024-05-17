وسط القصف وقطع الإمدادات.. عجز كامل للقطاع الصحي في مخيم جباليا

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية إن مخيم جباليا يتعرض لعمليات إبادة جماعية، حيث إن القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي لم يتوقف منذ عدة أيام موقعًا المئات ما بين قتيل وجريح في شوارعه.

وأضاف أبو صفية في حديث لـ"إرم نيوز"، أن حجم الاستهدافات والقصف المتكرر أفقد المستشفى القدرة على التعامل مع هذا الكم الهائل من المصابين والجرحى الذين يأتون تباعًا وفي لحظات متزامنة.

وتابع: يعيش الطاقم الطبي في المستشفى حالة يأس وإحباط غير مسبوقة جرّاء الفظائع التي تأتي بسبب القصف الإسرائيلي إلى جانب شح الإمكانات الطبية التي يمكن من خلالها تقديم بعض الخدمات العلاجية للمصابين.

ولفت المسؤول الطبي إلى أن هناك عدم تمكن من قبل طواقم الإسعاف من الوصول إلى أماكن الاستهداف ونقل الجرحى والمصابين جرّاء تواجد الآليات العسكرية التي تطلق النار بشكل مباشر تجاه سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وأوضح أبو صفية أن المستشفى يعاني من نقص حاد في كافة المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين إلى جانب نفاد الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة كقسم العناية المكثفة وأقسام الجراحة وغرف العمليات، ما يجعلها عاجزة تمامًا أمام جموع الجرحى.

وأشار خلال حديثه إلى أنه بحسب شهادات المواطنين فإن الجرحى في الطرقات ينزفون حتى الموت ولا يتم التمكن من إجلائهم بسبب تواجد عدد من الجنود القناصة على أسطح البنايات العالية الذين يطلقون النار على أي شخص يحاول إسعاف المصابين.