محللون: احتجاجات الجامعات تهدد بتكرار سيناريو جونسون مع بايدن

توقع محللون وخبراء في الشأن الأمريكي، أن تنعكس طريقة التعاطي الرسمي مع احتجاجات الجامعات الرافضة لحرب غزة، على صناديق الاقتراع، وهو ما يهدد الرئيس جو بايدن بخسارة الانتخابات على غرار ما حدث مع الرئيس الأسبق ليندون جونسون في 1969.

وواجه الديمقراطي جونسون في ذلك العام احتجاجات طلابية رافضة للتصعيد في فيتنام، قبل أن يخسر الانتخابات التي أجريت في ذات العام لصالح الجمهوري ريتشارد نيكسون.

أزمة لبايدن

وقال الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا نادر الغول إن الساحة الأمريكية تشهد تحولات كثيرة.

وتطرق الغول في حديث لـ"إرم نيوز" إلى مؤشرات الاقتصاد التي تشهد انحدارًا في البلاد، وعدم تحسن أرقام الوظائف، لافتًا إلى أن هذه الإخفاقات يتم ربطها بالإدارة الأمريكية.

كما أشار إلى تراجع نسبة تأييد الشباب من 60% في العام 2020 إلى 45%، وسط تصاعد الاحتجاجات الطلابية الرافضة لحرب غزة.

وأشار إلى أن "التصويت الاحتجاجي الذي حصل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي كانت رسالة واضحة لبايدن والحرس القديم بضرورة تغيير تعاطيهم مع حرب الإبادة الإسرائيلية".