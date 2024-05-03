من فيتنام إلى غزة.. الجامعات الأمريكية تتحرك تنديدا بالحروب والعنصرية (إنفوغراف)

لم تكن التحركات الطلابية الواسعة التي تشهدها مختلف الجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب في غزة مفاجئة أو حدثا غير مألوف، حيث عرفت الحُرم الجامعية الأمريكية من قبل تحركات واسعة لأسباب متعددة.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، عرفت عشرات الجامعات الأمريكية حركات احتجاجية على خلفية مطالب اجتماعية أو سياسية، أبرزها المطالبة بالمساواة وإنصاف الطلاب من ذوي الأصول الأفريقية، أو التنديد بإقامة تلك الجامعات علاقات مع أنظمة عنصرية، أو إدانة حروب تخوضها الولايات المتحدة وأشهرها حرب فيتنام.

مطالب بالتغيير

في مختلف تلك التحركات حمل الطلّاب قضايا تهُمّ عصرهم، ورفعوا شعارات تدعو الإدارات الأمريكية الحاكمة إلى تغيير سياساتها تجاه قضايا معينة أو مطالب تدعو إدارات الجامعات إلى مراجعة علاقاتها أو سياساتها العامة.

وفي ربيع 1968 اندلعت أشهر الاحتجاجات الطلابية بالولايات المتحدة؛ بعد سيطرة أكثر من ألف طالب في جامعة هوارد التي تدرس بها غالبية من الطلاب ذوي الأصول الأفريقية على المبنى الإداري للمؤسسة.

وطالب المتظاهرون حينها باستقالة رئيس الجامعة وبتركيز منهج تعليمي للجامعة قائم على تاريخ وثقافة الأمريكيين الأفارقة وإنشاء نظام قضائي يشمل الطلّاب وإسقاط الإجراءات التأديبية التي طالت طلابا شاركوا في الاحتجاج.

وبعد هذا التحرك بفترة وجيزة، وفي خضم الجدل الدائر بالأوساط الأمريكية بشأن الحرب في فيتنام، استخدم طلاب جامعة كولومبيا تكتيكا احتجاجيا مماثلا، للضغط على الجامعة ومطالبتها بإلغاء عقد يربطها مع مركز أبحاث للأسلحة.

وأقدم الطلاب المتظاهرون على احتلال عدة مبانٍ بالمؤسسة لأسبوع، قبل أن يقتحم حوالي ألف رجل أمن الحرم الجامعي لإخلائهم. وخلال تلك العملية أصيب أكثر من 100 شخص، وقبض على أكثر من 700 شخص في يوم واحد، معظمهم بتهم "التعدي الإجرامي" و"السلوك غير المنضبط".