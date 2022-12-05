أكراد سوريا يستأنفون العمليات مع التحالف الدولي ضد داعش

قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين، إنها استأنفت عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع واشنطن بعد توقفها بسبب القصف التركي على المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وكثفت تركيا قصفها وضرباتها الجوية على شمال سوريا في الأسابيع القليلة الماضية، وتقول إنها تجهز لغزو بري ضد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تصفهم بـ "الإرهابيين"، لكنهم يشكلون الجانب الأعظم من قوات سوريا الديمقراطية.

وقوات سوريا الديمقراطية هي جماعة مدعومة من الولايات المتحدة ساعدت في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.