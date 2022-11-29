قائد "سوريا الديمقراطية" يكشف تفاصيل مباحثاته مع روسيا بشأن الهجوم التركي

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء، أنه طلب من روسيا التدخل لمنع هجوم تركي بري ضد مناطق سيطرة قواته، مشدداً على ضرورة أن تأخذ الدول المعنية "موقفاً رادعاً" إزاء أنقرة.

وفي 20 نوفمبر أطلقت تركيا حملة جوية ضد قوات سوريا الديمقراطية، ثم لوحت بشن هجوم بري، رغم رفض واشنطن الداعمة للأكراد، وموسكو الداعم الرئيسي لدمشق.

وقال عبدي، الذي التقى السبت قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر تشايكو في مطار القامشلي العسكري: "طلبنا منهم ضرورة إيقاف الهجمات التركية.. ما هو واضح حتى الآن أن الأتراك مصرون على شن العملية البرية".