مسلحون يستهدفون معهداً بريطانياً وشركة أمريكية في بغداد (فيديو)

أفادت مصادر عراقية، فجر اليوم الخميس، باقتحام أفراد من ميليشيا مسلحة مقر معهد بريطاني وشركة أمريكية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المصادر أنه تم استهداف معهد "كامبردج" البريطاني لتعليم اللغات في منطقة شارع فلسطين، إلى جانب استهداف مقر شركة "كاتربيلر" الأمريكية بمنطقة الجادرية.

وأفاد شهود عيان بأن انفجاراً ضخماً سمع في منطقة الجادرية، فيما انتشرت قوات أمنية كبيرة في محيط المنطقتين المستهدفتين.

ونشر الصحفي والباحث العراقي رعد هاشم، عبر حسابه بمنصة "إكس"، مقطعاً يظهر مقر شركة "كاتربيلر" الأمريكية الواقعة ضمن المجمع الرئاسي في قلب بغداد بعد استهدافه.