العراق والأردن يبحثان التعاون لمواجهة الإرهاب والتطرف ومكافحة المخدرات
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في بغداد اليوم الأحد، سبل التنسيق العالي بين بلديهما، والتعاون في مجالات مواجهة الإرهاب والتطرّف ومكافحة تجارة المخدّرات، فضلاً عن تبادل الخبرات، وتسهيل دخول المواطنين من كلا الجانبين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية مازن عبد الله الفراية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق والأردن الشقيق".
وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء رحّب بالوفد الضيف، مثمنا مواقف الملك عبد الله الثاني بن الحسين بشأن القضايا المحورية في المنطقة"، مشيداً "بمستوى التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن والرغبة المشتركة في تطويره، بما يسهم في تعزيز التنمية للبلدين"، مبينا أنّ "الأمن المستدام يشكل مقدمةً للتنمية والازدهار".
وتابع البيان أن "السوداني شدد على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وأهمية التنسيق العالي بين البلدين، في سبيل التصدي لآفة المخدرات التي باتت تشكل خطراً على شبابنا، وتهدد نسيج مجتمعاتنا".
من جانبه، نقل وزير الداخلية الأردني "إشادة عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين بجهود القوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب الذي يشكل تهديداً حقيقياً لكلّ دول المنطقة والعالم، كما بيّن الوزير الأردني رغبة حكومة بلاده للتعاون مع العراق في مختلف الملفات الأمنية، في مقدمتها مكافحة المخدرات والتعاون المشترك في التصدي لها"، حسب البيان.
وفي السياق نفسه، بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع ووزير الداخلية الأردني مازن الفراية، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الأمني في عدد من المجالات بين البلدين.