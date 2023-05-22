العراق والأردن يبحثان التعاون لمواجهة الإرهاب والتطرف ومكافحة المخدرات

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في بغداد اليوم الأحد، سبل التنسيق العالي بين بلديهما، والتعاون في مجالات مواجهة الإرهاب والتطرّف ومكافحة تجارة المخدّرات، فضلاً عن تبادل الخبرات، وتسهيل دخول المواطنين من كلا الجانبين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية مازن عبد الله الفراية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق والأردن الشقيق".