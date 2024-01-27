تسريب جديد.. بايدن يحذر نتنياهو من "حرب لمدة عام" في غزة

كشف تسريب نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يؤيد حربًا على قطاع غزة مدتها عام.

وتناولت الصحيفة جانبًا من التفاصيل التي دارت بين بايدن ونتنياهو، خلال اتصال هاتفي أُجري قبل أسبوع، وهي المعطيات التي تُظهر استمرار الأزمة، وتضارب الرؤى بشأن الحملة العسكرية على القطاع في شهرها الرابع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية على صلة بالتفاصيل، أن بايدن "ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل تسريع الانتقال من مرحلة الحرب المكثفة إلى العمليات المستهدفة".