مهندس اتفاق السلام مع إسرائيل.. وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

وشغل قريع منصب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في آب/ أغسطس عام 1989، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعين وزيراً للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية بين عامي 1994 و1996.

وانتخب قريع عضواً بالمجلس التشريعي عن منطقة القدس، وذلك في أول انتخابات تشريعية فلسطينية، والتي جرت في كانون الثاني/ يناير 1996، حيث انتخب فيه حينها رئيساً للمجلس التشريعي وظل في المنصب حتى عام 2003.

وتولى القيادي الفلسطيني مهمة المفوض العام لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح حتى نهاية عام 2009، كما كان رئيساً لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، وشغل منصب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح.

ولعب قريع دوراً أساسياً في عملية السلام مع إسرائيل، حيث شغل منصب المنسق العام للوفود الفلسطينية للمفاوضات المتعددة الأطراف.