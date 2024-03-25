عقب القرار الأممي.. مكتب نتنياهو يهاجم الولايات المتحدة

هاجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة، متهما إياها بالتخلي عن سياساتها في الأمم المتحدة، عقب امتناعها عن استخدام حق النقض الفيتو، لعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان نشره على منصة "إكس"، "إن الولايات المتحدة التي تخلت عن سياساتها، قبل بضعة أيام فقط، أيدت قرار مجلس الأمن الذي ربط الدعوة إلى وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن".

وأضاف البيان "لقد أوضح رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية أنه إذا تراجعت الولايات المتحدة عن سياستها المبدئية ولم تستخدم حق النقض ضد هذا القرار الضار، فسوف نلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة".

وختم البيان بالقول إنه "على ضوء التغير في الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو بقاء الوفد في إسرائيل".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، هو الأول من نوعه بعد 5 أشهر من الحرب.

والقرار "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار".

ويطالب كذلك بالإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.

وأشار مجلس الأمن إلى حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.