تركيا تكشف سبب تعليق رحلاتها إلى مطار السليمانية بكردستان العراق

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن سبب تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق، هو "تغلغل" حزب العمال الكردستاني في هذا المطار، على حدّ تعبيرها.

وكانت السلطات المحلية في مدينة السليمانية أعلنت، يوم الإثنين الماضي، أن الخطوط الجوية التركية علّقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي، بشكل مفاجئ.