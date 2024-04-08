"تايمز": نصر إسرائيل الكامل في غزة لا يلوح في الأفق

وشددت على أن الحروب ومنطقة الشرق الأوسط قد تغيّرا، بشكل جذري، منذ الستينيات، وفي حين وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيليين بتحقيق "النصر الكامل" على حماس، فإن تعريفات النصر لم تعد واضحة المعالم، وإسرائيل لم تنجح في الأهداف التي وضعتها عندما شنت الحرب على القطاع.

وأكدت الصحيفة، أن تقديرات إسرائيل إلى تتحدث عن تدميرها نصف قوة حماس المقاتلة، مشيرة إلى أن ذلك ومن الناحية العسكرية التقليدية، يعد انتصارًا.

لكن في المقابل شددت "التايمز" على أنه وحتى لو تم "تفكيك" البنية العسكرية لحماس كما يدعي الجيش الإسرائيلي، فلا يزال لديها آلاف المقاتلين في غزة، الذين يعملون في خلايا صغيرة على أراضيهم.

مستقبل قطاع غزة

وتابعت: "الحديث عن مستقبل غزة لن يتم تحديده من قبل الجيش الإسرائيلي فحسب، بل من قبل السياسيين الذين سيقررون من سيتولّى، في أعقاب ذلك، المسؤولية في غزة، ويتولّى المهمة الضخمة المتمثلة في إعادة البناء - والتي يقدر البنك الدولي تكلفتها بما لا يقل عن 15 مليار دولار.

وأردفت الصحيفة أن "إسرائيل لا تريد إعادة احتلال غزة بشكل دائم، باستثناء اليمين الديني المتطرف الذي يحلم ببناء المستوطنات اليهودية هناك."

ولفتت إلى أن حكومة نتنياهو لم تتوصل بعد إلى إستراتيجية متماسكة حول مرحلة ما بعد انتهاء الحرب.

واستطردت أنه "في الوقت الحاضر يتلخص البديل الوحيد القابل للتطبيق في عودة السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من رام الله مقرًا لها في الضفة الغربية، والتي طردتها حماس من غزة في الانقلاب الدموي الذي حدث في العام 2007."