"التايمز": حرب غزة تُقلّص التعاطف العالمي مع إسرائيل

ولطالما كانت المشاعر الغربية، خاصة بين الأجيال الأكبر سنًا، تتعاطف غالبًا مع إسرائيل باعتبارها الطرف المتضرر في صراعها مع جيرانها العرب. ومع ذلك، فإن التحول في وجهات نظر الأجيال، خاصة بين الفئات الأصغر سنًا في أمريكا وأوروبا، يرسم صورة مختلفة.

وأضافت الصحيفة في مقال أن رواية العزلة، المتجذرة في الوعي اليهودي، والاعتقاد المتزايد بأن إسرائيل تقف وحدها في العالم دون حلفاء، هو ما يبرر سعيها الدؤوب للحفاظ على الذات، دون اكتراث لفقد التعاطف القائم.

ووفقًا للمعطيات الحالية، هناك عاملان مهمان يساهمان في تضاؤل الدعم العالمي لإسرائيل، الأول يشمل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والتي أثارت قلق المجتمع الدولي لفترة طويلة، والثاني هو الأحداث الجارية في غزة، حيث إن المبررات الأخلاقية والعسكرية لتصرفات القوات الإسرائيلية في القطاع ما زالت موضع نقاش حادٍ.