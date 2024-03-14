ميليشيا عراقية تستهدف قاعدة "بلماخيم" العسكرية في إسرائيل (فيديو)

أعلنت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الخميس، قاعدة "بلماخيم" الجوية العسكرية وسط إسرائيل.

وقالت الميليشيا العراقية، في بيان لها، إن عناصرها استهدفوا قاعدة "بلماخيم" الجوية الإسرائيلية، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت "استمرار ومضاعفة عملياتها خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة اهلنا في غزة"، بحسب البيان.

ونشرت الميليشيا العراقية مشاهد لإطلاق طائرة "شاهد-101" المسيّرة الانتحارية، باتجاه القاعدة الإسرائيلية الجوية في "ريشون لتسيون".