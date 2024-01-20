تونس تعلن القبض على 22 عنصرا "تكفيريا"

أعلنت السلطات التونسية، السبت، القبض على 22 عنصرا "تكفيريا" مطلوبين للعدالة بتهمة الانتماء إلى "تنظيم إرهابي"، بمناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك)، في بيان إنه "قد تم القبض على 22 عنصرا تكفيريا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين سنة و13 سنة".

وأوضحت أنه "تم القبض على الأشخاص بعشر محافظات"، فيما لم يذكر البيان أسماء المقبوض عليهم، ولا تاريخ القبض، ولا اسم التنظيم المتهمين بالانتماء إليه.

وفي الآونة الأخيرة، كثفت السلطات التونسية عمليات تعقب عناصر منتمية إلى تنظيمات إرهابية، وخاصة "داعش" وقبضت على عدد منهم.

وتشهد تونس منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا "إرهابية" أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب، وتوجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم "أنصار الشريعة"، التابع لتنظيم "القاعدة"، و"جند الخلافة" التابع لـ"داعش".