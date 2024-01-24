طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق
قال مصدران لـ"رويترز"، إن طائرة مسيّرة مسلحة استهدفت قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق، اليوم الأربعاء.
وكانت الولايات المتحدة قد نفذت، يوم الثلاثاء، ضربات في العراق ضد 3 منشآت مرتبطة بفصائل متحالفة مع إيران.
وتأتي تلك الضربات الأمريكية على مواقع الميليشيات العراقية، بعد هجوم، في مطلع الأسبوع، على قاعدة جوية عراقية أدى إلى إصابة جنود أمريكيين.
وتعرضت قوات أمريكية في العراق وسوريا للهجوم حوالي 150 مرة من مسلحين متحالفين مع إيران منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة، في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأصيب 4 جنود أمريكيين، السبت، بإصابات دماغية رضية بعد تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية لعدة صواريخ باليستية وصواريخ أطلقها مسلحون متحالفون مع إيران من داخل العراق.