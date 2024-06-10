معاريف: ارتفاع كبير في عدد المسيّرات التي يطلقها حزب الله على إسرائيل

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع كبير في عدد الطائرات المسيّرة التي تطلقها ميليشيا حزب الله من لبنان على إسرائيل.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن ميليشيا حزب الله أطلقت من جنوب لبنان خلال الأسبوع الأخير 53 طائرة مسيّرة نحو شمال إسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن 17 صاروخاً دقيقاً و132 صاروخاً من طراز TMS إلى جانب الطائرات المسيّرة المشار إليها.

وأضافت أن تلك الضربات أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 38 من المدنيين والجنود، لافتة إلى أن ذلك يحدث وسط حالة من التردد في قيادة الجيش بشأن تحرك عسكري كبير في الشمال.

ولفتت الصحيفة إلى أن "تكتيك حزب الله هو إطلاق طائرات بدون طيار صغيرة ورخيصة تحلق على ارتفاع منخفض جدًا ليصعب اكتشافها من قبل نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي".