وزير الدفاع المصري: الجيش قادر على مواجهة أي تحديات

وقال زكي إنّ "مصر لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي"، مشيرا إلى أن "ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للقوات المسلحة تقدم رسالة طمأنة للشعب المصري على الاستعداد القتالي الدائم لقواته المسلحة".

وكانت مصر عبرت عن رفضها تقريرا نشرته "سي إن إن" يدعي أنها غيّرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة".

وأكدت أن التقرير "محض ادعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق، ولا يرتكز إلى أي مصادر صحفية يعتد بها".