وزير الدفاع المصري: الجيش قادر على مواجهة أي تحديات
قال وزير الدفاع المصري محمد زكي إنّ الجيش المصري قادر على مجابهة أي تحديات تفرض عليه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
جاء ذلك في حديثه خلال فعاليات مشروع تدريب تكتيكي للجيش المصري، الخميس، إذ شدد على أن بلاده "تتعامل مع الوضع الحالي بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها ومساندة الفلسطينيين على أساس حل الدولتين".
وقال زكي إنّ "مصر لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي"، مشيرا إلى أن "ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للقوات المسلحة تقدم رسالة طمأنة للشعب المصري على الاستعداد القتالي الدائم لقواته المسلحة".
وكانت مصر عبرت عن رفضها تقريرا نشرته "سي إن إن" يدعي أنها غيّرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة".
وأكدت أن التقرير "محض ادعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق، ولا يرتكز إلى أي مصادر صحفية يعتد بها".