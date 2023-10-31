تقرير يكشف أبرز الأسلحة التي تمتلكها ميليشيا حزب الله

وقال الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله، إن أكبر تغيير في ترسانة الجماعة منذ عام 2006 هو التوسع في أنظمة التوجيه الدقيق لديها. وفي العام الماضي، قال إن حزب الله لديه القدرة على تزويد آلاف الصواريخ بأنظمة توجيه لجعلها صواريخ دقيقة داخل لبنان.

ويضع هذا، المزيد من الأراضي الإسرائيلية في نطاق ضربات حزب الله، ويقول الخبراء إنه قد يمكن الجماعة من ضرب أهداف أكثر تحديدًا، مثل: البنية التحتية الحيوية، والمواقع العسكرية.

وفيما يشير إلى الضرر الذي يمكن أن يحدثه الآن، أطلق نصر الله في عام 2016 تهديدًا ضمنيًّا بأن حزب الله قد يضرب حاويات الأمونيا في مدينة حيفا الساحلية بشمال إسرائيل، قائلًا إن النتيجة ستكون "كالقنبلة النووية".

صواريخ مضادة للدبابات

حزب الله استخدم الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات بشكل مكثف في حرب عام 2006، ونشر صواريخ موجهة مجددًا في الجولة الأحدث من القتال، وقصف مواقع إسرائيلية على الحدود.

وقالت إسرائيل خلال التصعيد الأخير إنها ردت على صواريخ مضادة للدبابات.

ونشرت ميليشيا حزب الله مقاطع مصورة لِما تقول، إنها ضربات مباشرة أصابت دبابات إسرائيلية ومركبات عسكرية أخرى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وتظهر المقاطع أيضًا ضربات موجهة على منشآت عسكرية على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

صواريخ مضادة للطائرات

قالت ميليشيا حزب الله يوم الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر، إنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة على جنوب لبنان بصاروخ أرض جو، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها عن واقعة كتلك.

ولم يصدر تعليق من إسرائيل على هذا الإعلان، ولكن في اليوم السابق قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط عملية إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة إسرائيلية مسيرة، وإنه رد بضرب مكان إطلاق الصاروخ. ولم يكشف عن الموقع.

وسبق أن قال خبراء إن حزب الله لديه صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف في ترسانته.

صواريخ مضادة للسفن

أثبتت ميليشيا حزب الله للمرة الأولى أن لديها صواريخ مضادة للسفن في عام 2006، عندما أصابت سفينة حربية إسرائيلية على بعد 16 كيلومترًا قبالة الساحل، ما أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين وإلحاق أضرار بالسفينة.