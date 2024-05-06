حماس عن اجتياح رفح: لن يكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي
قالت حركة حماس اليوم الاثنين، إن التحضيرات الإسرائيلية لدخول مدينة رفح الجيب الأخير في قطاع غزة والتي تعج بالنازحين "لن تكون نزهة".
وأضافت الحركة في بيان أن على "المجتمع الدولي، التحرُّك العاجل لوقف هذه الجريمة، التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ".
كما دعت "المنظمات والهيئات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة الأونروا، إلى البقاء في أماكنها في مدينة رفح وعدم مغادرتها (..)".
كانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي دفع بثلاث فرق استعدادا لشن عملية اجتياح وشيكة لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وبدأت صباح اليوم عمليات إخلاء سكان الأحياء الشرقية من مدينة رفح؛ استعدادًا لبدء العمليات البرية التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها تستهدف القضاء على لواء رفح، الذي يضم 4 كتائب لحركة حماس.
وتؤوي رفح أكثر من 1.5 مليون نازح من شمال ووسط القطاع، وسط تحذيرات دولية من أن أي هجوم إسرائيلي على المنطقة سيسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى أن هذا الهجوم نقطة خلاف بين إسرائيل وأمريكا.