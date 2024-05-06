حماس عن اجتياح رفح: لن يكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي

قالت حركة حماس اليوم الاثنين، إن التحضيرات الإسرائيلية لدخول مدينة رفح الجيب الأخير في قطاع غزة والتي تعج بالنازحين "لن تكون نزهة".

وأضافت الحركة في بيان أن على "المجتمع الدولي، التحرُّك العاجل لوقف هذه الجريمة، التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ".

كما دعت "المنظمات والهيئات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة الأونروا، إلى البقاء في أماكنها في مدينة رفح وعدم مغادرتها (..)".