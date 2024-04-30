ليبيا.. عبد الله باتيلي يكشف أسباب استقالته

وأعرب باتيلي عن أسفه قائلًا "إنه بسبب تباين المصالح بين القادة الليبيين لاحظت أنهم جميعًا حريصون على الحفاظ على الوضع الراهن كما هو، كما أن المنافسات زادت حدتها في الآونة الأخيرة لدرجة أنهم لا يريدون حتى الجلوس حول طاولة الحوار".

والأخطر من ذلك، حسب الدبلوماسي السنغالي، "أن كل هؤلاء القادة مرتبطون بشركاء خارجيين على المستوى الإقليمي والدولي، وأدركت أن الوقت لم يحن بعد للاتفاق على إيجاد حل توافقي لليبيا".

كما يعتقد أن الأزمة في أوكرانيا، والحرب في السودان، والمنافسات بين القوى العظمى في العالم والصراعات الأخرى هي السبب وراء تدهور الوضع في ليبيا، وهي واحدة من أغنى البلدان في هذه المنطقة من أفريقيا.

واختتم باتيلي بعد جلسة نقاش مع نغيسو قائلًا، إنه طالما لا يوجد اتفاق وإرادة سياسية من هؤلاء القادة الليبيين لإنقاذ بلادهم من التفكك وهو ما يراه تهديدًا قائمًا، وطالما لا توجد إرادة من جانب شركائهم الإقليميين والدوليين لمساعدة هؤلاء الليبيين على الالتقاء معًا، على المدى القصير والمتوسط، فإنه لا يرى حلًا في الأفق.