بعد تلقيه تهديدات بالطرد.. مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس يغادر السودان
غادر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، السبت، مدينة بورتسودان إلى نيويورك، وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية للأمم المتحدة على "فيسبوك".
وحسب الصفحة، فإن "بيرتس في طريقه إلى نيويورك، وسيقدم التقرير الربع سنوي عن السودان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن".
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام محلية إلى وجود بيرتس في مطار بورتسودان استعداداً لمغادرته البلاد، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لبيرتس داخل صالة المغادرة بمطار بورتسودان.
ووفقاً لما تم تداوله، فإن بيرتس غادر على متن طائرة تتبع للأمم المتحدة قادمة من أسمرا ضمن 17 شخصاً آخرين.
وتأتي مغادرة بيرتس السودان، بعد أيام من تلقيه تهديدات بالطرد من مدينة بورتسودان من قبل "المجلس الأعلى لنظارات البجا" و"العموديات المستقلة" وإمهاله 72 ساعة لمغادرة المدينة التي ذهب إليها بعد اندلاع المواجهات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في 15 نيسان / أبريل الماضي.
ويعترض قادة مجتمع وسياسيون على وجود بيرتس في السودان، إذ يرون أنه ساهم بشكل كبير في تأجيج الصراع القائم بالبلاد وتدخل بشكل سافر في الشأن الداخلي السوداني.
وسبق أن طالبوا بضرورة مغادرته البلاد من خلال وقفات احتجاجية تم تنظيمها أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة الخرطوم وتقديم مذكرات تطالب بذلك، إلا أنه لم يستجب.