بعد تلقيه تهديدات بالطرد.. مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس يغادر السودان

غادر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، السبت، مدينة بورتسودان إلى نيويورك، وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية للأمم المتحدة على "فيسبوك".

وحسب الصفحة، فإن "بيرتس في طريقه إلى نيويورك، وسيقدم التقرير الربع سنوي عن السودان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن".