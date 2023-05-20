السودان.. بيانات متضاربة للجيش والدعم السريع حول معارك نيالا

وقال الجيش السوداني، في بيان، إن "الميليشيات المتمردة (الدعم السريع) قامت بالهجوم على قيادة الفرقة 16 مشاة في نيالا.. وتصدت لها قواتنا بقوة، وحققت خسائر كبيرة بالعدو، ومئات القتلى والجرحى، وتم تدمير عشرات العربات المسلحة، والقضاء على عدد كبير من القناصة، وجارٍ مطاردة ما تبقى منهم حتى مساء اليوم".