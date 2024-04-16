السعودية: المنطقة لا تحتمل المزيد من الصراعات
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الصراعات، وذلك بعد أن هاجمت إيران إسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني، إسحاق دار، في إسلام آباد، أكد بن فرحان أن "التهدئة أولوية"، كما دعا إلى بذل الجهود لوضع نهاية لمعاناة سكان غزة.
وأشار إلى أن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار غير كافية على الإطلاق، بحسب قناة العربية.
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.
ولا تعلن إسرائيل عادة مسؤوليتها عن هجمات ضد مصالح إيران، كما لم تنف مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القنصلية وأسفر عن مقتل عناصر من الحرس الثوري بينهم ضابط رفيع المستوى.
وردًّا على ذلك، أكدت إسرائيل عزمها الرد على الهجوم الإيراني، في وقت حثت فيه دول غربية على تجنب التصعيد.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن بن فرحان عقد مع إسحاق دار، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اجتماعا تناول تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة.