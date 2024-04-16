السعودية: المنطقة لا تحتمل المزيد من الصراعات

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الصراعات، وذلك بعد أن هاجمت إيران إسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني، إسحاق دار، في إسلام آباد، أكد بن فرحان أن "التهدئة أولوية"، كما دعا إلى بذل الجهود لوضع نهاية لمعاناة سكان غزة.

وأشار إلى أن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار غير كافية على الإطلاق، بحسب قناة العربية.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.