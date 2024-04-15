المنطقة تحبس أنفاسها.. هل يشعل الهجوم الإيراني على إسرائيل حربًا شاملة؟

بين الرد الإيراني الذي سبب صدمةً عالمية استنفرت دول المنطقة والعالم، وبين الموقف الإسرائيلي الذي بات يهدد بدوره برد وشيك، تقف المنطقة على كف عفريت وسط مخاوف واسعة من انفجار حرب شاملة.

كيف سيكون الردُّ الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الذي وصفه مراقبون بالجريء و"غير المسبوق"؟.. هل ترد إسرائيل الصاع بالصاع؟ مستغلّةً تعمّد إيران تجنّب الخسائر البشرية، بتركيزها على استهداف قواعد عسكرية أم تُدخل المنطقة في حربٍ شاملة لا تُبقي ولا تذر؟

مؤشّرات كثيرة تدفع الجانب الإسرائيلي باتجاه التريّث، رغم إعلانه "حتمية الردّ".

وبالمقابل فهناك أصواتٌ ترجح فرضية "الحرب الشاملة" خاصةً في ظل التضامن الدولي الواسع مع إسرائيل، والتفوق الكبير الذي أظهرته أسلحة الردع الإسرائيلية في صد الهجوم الإيراني.

غُموض جزئي يخيّم على ردِّ الفعل الإسرائيلي الذي رغم الاختلاف على كيفيته، يتفق الجميع على أنه لا محالة قادم.. بانتظار ما ستكشفه الأيام.