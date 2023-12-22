إسرائيل تأمر بـ"الإخلاء الفوري" لمنطقة واسعة في خانيونس

أمرت إسرائيل بإخلاء منطقة واسعة في خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة والتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شرّدتهم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ شهرين ونصف الشهر، وفق ما أعلنته الأمم المتّحدة، الأربعاء الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير إنّ الجيش الإسرائيلي أمر "بالإخلاء الفوري" لمنطقة "تغطي حوالي 20%" من مساحة مدينة خانيونس.

وأوضح المكتب الأممي أنّ "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحًا".

وبحسب التقرير، فإنّ المنطقة المطلوب إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ اندلعت الحرب حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليًا في 32 مخيّمًا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الإثنين، تكثيف عملياته في خان يونس.

ومنذ بدء الحرب، أصدر الجيش الإسرائيلي العديد من أوامر الإخلاء للمدنيين قبل تنفيذه ضربات في غزة.