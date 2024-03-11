الأردن: تقييد وصول المصلين للمسجد الأقصى يدفع الأوضاع للانفجار

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المصلين إلى حرم المسجد الأقصى في القدس خلال رمضان تدفع الوضع نحو الانفجار.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية، نقلتها "رويترز"، قال الصفدي إن بلاده ترفض الخطوة الإسرائيلية المعلنة بالحد من وصول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، لأسباب أمنية مع احتدام الحرب في غزة.

وأضاف أن الأردن يكرر وجهة النظر الفلسطينية بأن مثل هذه القيود تمثل اعتداء على حرية العبادة.